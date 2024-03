Belfort provoca Popó e exige condições de Bambam para luta: 'Vai pipocar?'

Imagem: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Vitor Belfort apareceu nas redes sociais pela primeira vez após Popó dizer que aceita lutar contra ele. O ex-UFC provocou o pugilista e citou Kleber Bambam, último adversário do boxeador.

O que aconteceu

Belfort exigiu que a luta tenha as mesmas condições que a de Popó contra Bambam. Segundo ele, o agente do pugilista pediu para que um peso fosse batido para o combate.