Moto, bebê e homenagem a Vini Jr: Como foi o torneio de enterradas do NBB

Já Daniel Onwenu, do Corinthians, entrou com camisa de Vinicius Jr. Ele ainda ergueu um punho cerrado ao pisar na quadra.

As arquibancadas reagiram à homenagem com longos aplausos. O atacante do Real Madrid tem sido alvo de racismo na Espanha.

Campeão, Zu Jr usou a máscara do Pantera Negra. O jogador de 20 anos do Sesi Franca deixou a surpresa para a disputa da final e ficou com o título.

O desafio ainda contou com jogadores tietes e "invasão" de crianças. Os atletas ficaram na beira da quadra, com celulares nas mãos. Na outra metade da quadra, crianças de diversas idades se divertiam sob supervisão dos pais.