Capitão do Jogo das Estrelas é astro em duelo cheio de destaques do NBB

Reconhecimento ao veterano

André Góes, do Unifacisa, tem 15 temporadas de NBB. Prestes a completar 37 anos de idade, o ala é o atleta mais velho do elenco paraibano. Ainda assim, é um dos cinco jogadores com mais minutos em quadra em 2023/24.

Apesar da consistência, Góes não foi considerado um grande astro do NBB em boa parte de sua carreira. O ala só foi eleito para o Jogo das Estrelas em uma ocasião antes de 2023/24. Ele participou de boas campanhas em playoffs ao longo dos anos, principalmente com o Franca, mas nunca teve o gosto de erguer a taça da liga.

Góes recebeu nesta temporada um reconhecimento inédito: será capitão de um dos times no Jogo das Estrelas. O ala do Unifacisa liderará um dos times formados por atletas brasileiros. Ele jogará ao lado de Lucas Dias, atual MVP do evento, após selecioná-lo com a primeira escolha do Draft.

Líder nato e jogador completo. Góes não lidera o Unifacisa em pontos, rebotes, assistência ou minutos em quadra, mas entrega com eficiência em todos os aspectos do jogo. Sua experiência também contribui para uma temporada positiva do Unifacisa, vice-campeão da Copa Super 8 e bem posicionado para a disputa dos playoffs do NBB.