NBB: Unifacisa supera derrota para o Corinthians e vence o Pinheiros

Com o resultado, a Unifacisa chegou à sua 19ª vitória no NBB e aparece na 6ª colocação na tabela. O Pinheiros somou sua 16ª derrota e está no 12° lugar.

A Unifacisa volta à quadra para enfrentar o Minas no dia 22, em casa, às 19h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Pinheiros encara o Corinthians, em casa, às 17h.

Como foi o jogo

Jogando em casa, o Pinheiros só esteve à frente no placar em um momento do jogo: na primeira posse. Logo nos primeiros movimentos, a Unifacisa passou a liderar o marcador e não deixou o rival paulista buscar.

Durante o segundo quarto, o Pinheiros chegou a encurtar a diferença para um ponto, mas não conseguiu empatar a partida e foi para o intervalo em desvantagem por sete.

A Unifacisa deslanchou na volta do intervalo e fechou o terceiro quarto vencendo por 20 pontos de vantagem (68 a 48). Na última parte do jogo, a equipe visitante apenas administrou a vantagem e garantiu sua vitória.