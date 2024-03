Asics reformula configuração das placas de carbono em versões do Metaspeed

Resultado de rigoroso processo de design e testes liderado pelo Instituto de Ciências do Esporte da ASICS em Kobe, no Japão.

Participação de mais de 100 atletas de elite de todo o mundo nos testes dos calçados.

Aprimoramento do METASPEED proporcionando construção mais leve, macia e responsiva, além de reformulação da placa de carbono.