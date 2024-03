Caio Castro retorna à Porsche Cup com série de homenagens a Ayrton Senna

Após a temporada, haverá um leilão beneficente com as peças usadas pelo piloto durante as corridas, com arrecadação destinada ao Instituto Ayrton Senna e projeto social da Mangueira.

'Há tempos que venho pensando nesse projeto junto com meu time, em uma maneira de homenagear uma das figuras mais importantes do automobilismo mundial, alguém de quem sou fã desde criança e que me inspira a cada novo desafio nas pistas, então estou muito empolgado e animado para apresentar ao público tudo que pensamos e projetamos para essa homenagem inédita. Nos últimos anos, tenho me dedicado às corridas e pilotar tem sido algo que me motiva, me inspira, e este ano trazer essa memória do lendário tricampeão mundial de Fórmula 1 vai ser especial demais.

Caio Castro em entrevista coletiva.

Caio Castro concilia a vida de ator com o automobilismo desde 2020. Ele já participou de diversos campeonatos amadores e profissionais, incluindo vitórias e títulos.