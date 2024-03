Gabriel Medina dá aéreo no estilo 'Superman' e avança à final do ISA Games

Após a vitória, Gabriel Medina manteve as chances de levar o Brasil ao título no ISA Games e garantir vaga nos Jogos Olímpicos. Vale citar que Filipe Toledo e João Chianca já estão classificados para Paris.

De acordo com as contas, Medina vai precisar vencer o ISA Games e torcer contra Joan Duru e Kauli Vaast. Ambos seguem vivos e vão disputar a final da competição. Para tudo dar certo, o brasileiro tem que ser campeão e ver os franceses em terceiro e quarto colocados.

SUPER HOMEM



ISA Games Porto Rico



???| Onda para Gabriel Medina

??Nota: 6,33

Somatório da bateria: 13,83



Direitos de imagem e reprodução CazéTV e ISA World Surfing Games



pic.twitter.com/wyseejJ8GQ -- Portal Medina (@portalmedinabr) March 3, 2024

Yago e Tainá eliminados; Tati avança à final

Logo na primeira bateria do dia, Yago Dora encontrou dificuldades para se conectar com o mar. As ondas inconstantes dificultaram a vida dos atletas.

Sem a oportunidade de tirar nota com os aéreos, o brasileiro terminou na última posição de sua bateria e foi eliminado. Ramzi Boukhiam (Marrocos) e Andy Criere (Espanha) ficaram com as duas primeiras colocações, respectivamente, e avançaram no ISA Games.