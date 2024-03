Thiago Camilo atropela balão de ar e detona Stock Car: 'Tamanho amadorismo'

Após a colisão, Thiago Camilo ficou com a peça inflável pendurada no carro, o que entortou o aerofólio devido à pressão causada pelo balão. O piloto ficou com o objeto preso na asa por cerca de cinco minutos, mas a peça se desprendeu e ele não precisou voltar aos boxes.

Nas redes sociais, Thiago Camilo escreveu longo texto e detonou a organização da Stock Car. Com o problema no carro, o piloto terminou a etapa no 22º lugar. Felipe Baptista venceu a corrida.