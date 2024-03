F1: veja horário, detalhes e onde assistir à corrida do GP do Bahrein

A Fórmula 1 recebe sua 1ª etapa da temporada 2024 com o GP do Bahrein, que começou anteontem e termina hoje com a corrida.

A prova está programada para esta tarde: a partir das 12h. O Circuito Internacional do Bahrein, que já foi palco dos treinos livres e classificatório, vai receber novamente os 20 pilotos do grid.

A etapa será transmitida nas plataformas da Band: Band (TV aberta), BandSports (TV fechada), BandPlay (streaming) e site da Band.