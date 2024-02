Como campeão da Copa do Mundo ajudou tenista argentino a vencer o Rio Open

Na festa argentina no Rio Open, coube a Sebastian Baez vencer seu compatriota Mariano Navone e ficar com o título da edição de 2024. Durante sua caminhada até a conquista, o tenista contou com a ajuda de ninguém menos que Nicolás Tagliafico, lateral-esquerdo campeão da Copa do Mundo do Qatar com Messi e cia.

O que aconteceu

Tagliafico gravou um vídeo para Baez antes do duelo com o brasileiro Thiago Monteiro. O tenista argentino já havia superado o francês Corentin Moutet e seu compatriota Facundo Díaz Acosta, e se preparava para encarar um dos anfitriões do Rio Open.