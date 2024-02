Rio Open: Matos encarou quadra "fantasma" e perda familiar antes de título

Nesses primeiros meses, eu não tinha clube para treinar, um lugar fixo. Eu ia de lugar em lugar. Treinamos em um clube abandonado em Teresópolis [bairro de Porto Alegre], cheio de mato, só eu e ele [treinador Franco Ferreiro], em janeiro, num sol de 40 graus. Só quem viu aquela cena sabe como foi

Rafael Matos

O gaúcho foi às lágrimas ao citar a família e relembrar do tio, que morreu ano passado. O parente era muito apegado à sua avó e ele deu a ela um troféu de vice-campeão, em um torneio na China, como forma de amenizar a dor.

Foi na final de Chengdu. Durante a semana, meu pai me ligou e falou que meu tio tinha falecido. E eles [tio e avó] eram muito apegados, ele morou a vida inteira com minha avó. Eu queria o título, acabei perdendo e dei o troféu de vice para ela. A família sempre foi tudo para mim. Saí de casa, fiquei dois anos morando fora, quis voltar, estava sentindo falta deles. Eles sempre me apoiaram e sou muito grato a eles

Rafael Matos

O tenista brasileiro quebrou o protocolo e "invadiu" a arquibancada após o título. Lá estavam seus parentes em peso e ele fez questão de abraçar um a um, em um momento emocionante do Rio Open.

Parceria com colombiano é nova

A parceria com o colombiano Nicolas Barrientos é do início de 2024. No Rio Open eles disputaram o sétimo torneio juntos. Matos explicou os critérios para escolha da dupla, após encerrar 2023 sem um parceiro.