Lanchas de corrida 'do futuro' têm tecnologia que será usada nas Olimpíadas

Josep: "Precisamos olhar para o efeito que ele tem no ambiente, isso é o que vai acontecer, e todo mundo pode se beneficiar disso."

Jeff: "Cerca de 80% de todos os produtos que compramos como consumidores, chegam para nós através de barcos, então, se pudermos aplicar essa tecnologia, eventualmente, para a comunidade de navios, isso teria um impacto direto em cada pessoa. Talvez a população não soubesse que estão usando isso quando compram algo em uma loja, mas eles ainda estariam usando a tecnologia por ser parte desse sistema de suporte".

Time Brasil, mas sem brasileiros

Jeff: "Não olhamos para isso como um time que tem um passaporte do Brasil, ou que é do Brasil, olhamos para isso como um time de pessoas dedicadas aos objetivos no Brasil, e com uma paixão por desenvolver a sustentabilidade no país, e que acreditamos na paixão das pessoas para o esporte, e para fazer a combinação entre esporte e sustentabilidade, para comunicar aos mercados."

Motor elétrico é o futuro das embarcações?

Jeff: "Pode haver algumas tecnologias híbridas e tecnologias transicionais, ou combinações, como você viu no automóvel, os primeiros carros elétricos eram carros híbridos, com um pouco de ambos, então eu acho que há muitas opções para ver a aplicação de algumas das tecnologias antes, mas o que eu gostaria de enfatizar é que não é só daqui a 10 ou 20 anos, é agora, nós temos que começar agora. Isso é parte do mesmo processo de chegar em um lugar bom em 20 anos."