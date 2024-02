Fora da temporada, Filipinho é confirmado no ISA e terá foco nas Olimpíadas

Filipe Toledo pediu dispensa do Circuito Mundial de Surfe para cuidar da saúde mental. O anúncio preocupou, mas o atleta brasileiro garantiu foco nas Olimpíadas.

A reportagem do UOL apurou que Filipinho também segue confirmado na disputa do ISA Games, que é uma espécie de 'Copa do Mundo' do surfe. O Brasil competirá como equipe e, em caso de título, terá o direito de ter mais um atleta nos Jogos Olímpicos.

Todos os atletas que irão para as Olimpíadas devem competir no ISA Games, com exceção de surfistas com problemas físicos. É o caso de João Chumbinho, que está se recuperando de um acidente que sofreu em dezembro, no Havaí.