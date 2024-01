Com voz de Rômulo Mendonça, NBA anuncia 1° game narrado em português

A Level Infinite anunciou hoje o narrador Rômulo Mendonça como voz oficial do NBA Infinite, jogo para celular desenvolvido em colaboração com a principal liga de basquete do planeta.

O que aconteceu

O game é o primeiro produto eletrônico oficial da NBA com narração em português. Rômulo Mendonça, narrador do Prime Video e uma das principais nomes da liga no Brasil, terá sua voz no NBA Infinite.