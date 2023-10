PA fala sobre cirurgia do filho a dias de competir no Pan: 'Não estou bem'

"Não queria estar vindo aqui, até porque não se trata de mim, mas tenho que explicar e dar uma posição, até para os meus fãs. Muito obrigado pela positividade, agradeço desde já as mensagens de carinho", completou;

Além de competir no Pan, P.A também está escalado para participar das transmissões da Cazé TV, como um repórter-atleta, para contar os bastidores do Time Brasil no Pan;

O UOL apurou que o compromisso de P.A com a Cazé TV permanece, mesmo com essa questão revelada pelo atleta.