Marrom, outro não oriental, também joga por Marília, mas é de Bastos, uma cidade próxima, conhecida pela produção de ovos. Galinha demanda ração, e as fábricas por lá são erguidas graças ao trabalho braçal do jogador de beisebol, que também é soldador. "Jogo desde pequeno. Tinha uns familiares meus, uns primos, que começaram a jogar, e minha vó me levou. E desde então estou jogando", diz ele, que tem 30 anos e, para estar no Pan, abriu mão de serviços.

Como os demais jogadores que jogam no beisebol brasileiro, não está acostumado com a visibilidade e com a imprensa. Por isso, fala pouco, e sonha muito que o Pan o ajude a jogar no exterior. "Ah, pode dar muita visibilidade, né? Pode abrir muitas portas, ainda que a idade esteja um pouco avançada. Mas ainda a gente sonha com alguma coisa, né?"

É também o caso de Naoki, que pode ser encontrado na cozinha de um dos dois restaurantes voltados à cultura do beisebol em São Paulo, o Dozo, que fica na Liberdade, na região central. Hoje em dia ele é sócio do estabelecimento e espera que a visibilidade dada pelo Pan atraia um público maior ao local.

"A gente ama muito esse esporte, e a gente quer divulgar e quer que ele chegue mais em outras pessoas por meio da comida também. Como são os Jogos Pan-Americanos, o Brasil inteiro acompanha. Então a gente se destacando aqui já começa a atingir um publico maior", projeta.

Não muito longe do restaurante dele, na avenida Paulista, fica o consultório de Salomon, jogador natural da capital paulista. Ele chegou a jogar profissionalmente no Japão, mas voltou ao Brasil para estudar. O dentista trabalha de segunda a sexta, até tarde, e só consegue treinar aos finais de semana. Uma dedicação que vale a pena, segundo ele.

"Eu digo que a minha terapia é estar com os meninos durante o fim de semana. Eu trabalho normal de segunda a sexta-feira, das nove às oito. No fim de semana, é o único tempinho que a gente tem para praticar esse esporte", conta. Ele não tem expectativas de voltar ao exterior, a não ser que surja um convite irrecusável. "A ideia é mais a experiência de representar o país. Como o próprio nome diz, é um esporte amador no Brasil. A gente faz porque ama".