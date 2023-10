Pan: Brasil conquista bronze no badminton; dupla masculina avança à final

O segundo set foi muito mais competitivo que o primeiro. Juliana e Sânia jogaram com paciência e forçaram ralis longos no início do set, chegando a liderarem por 11 a 6. As irmãs Xu responderam atacando com mais velocidade e agressividade. As norte-americanas retomaram a liderança e asseguraram a vaga na final.

Não há disputa de terceiro lugar no badminton. Portanto, mesmo com a derrota, Juliana e Sânia saem de Santiago com as primeiras medalhas em Jogos Pan-Americanos de suas carreiras.

Sinto que entregamos tudo que tínhamos no dia de hoje. Foi muito emocionante jogar aqui, com o presidente do COB nos apoiando. É uma motivação a mais. Contribuímos com um bronze para o quadro de medalhas do Brasil Juliana Viana

A vaga na final

Fabrício Farias e Davi Silva na semifinal do badminton no Pan 2023 Imagem: JAVIER VERGARA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

Davi Silva e Fabrício Farias levaram a melhor em semifinal acirrada. Os brasileiros venceram Lesvin Córdobas e Josué Rivas, da Equipe de Atletas Independentes, por 2 sets a 0, parciais 21/18 e 21/16.