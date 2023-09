'Cupido' de Walewska, Virna está em choque: 'Ela escondeu essa dor'

Uma das melhores amigas de Walewska, Virna foi responsável por apresentar o agora viúvo Ricardo à campeã olímpica. Em conversa com o UOL na COB Expo, a ex-atleta lamentou a morte trágica de Wal, disse que ficou dois dias sem dormir e contou que foi surpreendida ao saber dos problemas que o casal enfrentava.

"Existia um buraco muito grande dentro da Wal. Eu acho que o casamento dela devia estar falido e ela escondeu essa dor. De repente, quando ela viu sendo abandonada, fez o que fez. O marido não a quis mais e ela preferiu tirar a vida. Ela era apaixonada, alucinada por ele. Era um amor tão louco, tão louco, que se tornava até cego", disse Virna.

Walewska morreu na última quinta-feira (21), após cair do 17º do prédio onde vivia com o marido, em São Paulo.