Fluminense enfrenta o Colo-Colo no Chile em 'decisão' pela Copa Libertadores

Em confronto direto por uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Fluminense visita o Colo-Colo, no Chile, nesta quinta-feira, a partir das 21 horas, no estádio Monumental de Santiago, pela quarta rodada.

O Grupo A é o mais equilibrado até aqui. Invicto, com uma vitória e dois empates, o Fluminense lidera com cinco pontos, apenas um a mais que Colo-Colo e Cerro Porteño-PAR. Mesmo na lanterna, com dois, o Alianza Lima-PER também está na briga pela classificação.

A semana nas Laranjeiras foi movimentada com o anúncio da contratação de Thiago Silva, na última terça-feira. O zagueiro, porém, só vai estar apto a atuar pelo Fluminense no dia 10 de julho, por causa dos trâmites burocráticos a partir da sua saída oficial do Chelsea, da Inglaterra.

A delegação tricolor embarcou com desfalques. Autor de um dos gols no empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, pelo Brasileirão, no último final de semana, o meia Renato Augusto sentiu dores no joelho direito e ficou no Rio de Janeiro, assim como o atacante John Kennedy, ainda afastado por indisciplina.

Por outro lado, o técnico Fernando Diniz tem o importante reforço de Keno, recuperado de uma torção no tornozelo esquerdo. Afastado dos gramados há quase dois meses, o atacante deve iniciar a partida no Chile como opção no banco de reservas.

Na modesta 7ª colocação do Campeonato Chileno, o Colo-Colo deve ter uma formação parecida a que iniciou no empate com o Cobresal, por 2 a 2, no último sábado.

O técnico Jorge Almirón tem dois desfalques. Os experientes meias Arturo Vidal e Leonardo Gil cumprem suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. A tendência é que Vicente Pizarro e Zavala sejam os titulares.

FICHA TÉCNICA

COLO-COLO X FLUMINENSE

COLO-COLO - Cortez; Opazo, Falcón, Amor (Saldivia) e Wiemberg; Pavez, Gil e Palacios; Zavala, Paiva e Pizarro. Técnico: Jorge Almirón.

FLUMINENSE - Fábio; Marquinhos, Felipe Melo, Manoel e Marcelo; Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso; Douglas Costa, Cano e Arias. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (COL).

HORÁRIO - 21 horas.

LOCAL - Estádio Monumental de Santiago, em Santiago (CHI).