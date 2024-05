Enzo cita "experiência única" no Santos após estreia no profissional e aguarda novas chances

"Tem sido uma experiência única. Fico feliz pelas oportunidades que o professor Carille tem me oferecido para treinar entre os profissionais e estou aproveitando da melhor maneira. Mesmo jogando no sub-20, consigo passar toda vivência do profissional para a base, e isso tem me ajudado bastante", disse.

Enzo ainda relembrou o dia da sua estreia pelo Santos e afirmou que segue trabalhando firme para quando surgir novas oportunidades.

"A minha estreia pelo Santos vai ficar marcada na minha vida. Era um momento que eu tanto sonhava que graças a Deus consegui realizar. Foi um primeiro passo depois de muito esforço e suor nesse tempo que estou no clube. Mas estou com a cabeça bem tranquila em relação a isso, sigo trabalhando todos os dias e sei que quando minha hora chegar novamente irei agarrar com unhas e dentes", finalizou..

No momento, o atacante Enzo Monteiro está focado no Brasileiro sub-20. Os Meninos da Vila visitam o Fortaleza, nesta quinta-feira, às 15h15 (de Brasília), pela sexta rodada da competição. O Peixe ocupa a quarta colocação da tabela, com dez pontos ganhos.