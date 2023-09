O salto do skate no STU de “carrinho feio” para estrela de marketing global

E a estratégia tem dado certo: Para Arthur Gallego do marketing regional de Monster Energy, "nosso maior asset, nossa maior ferramenta são os nossos atletas, e os eventos que patrocinamos como o X Games e o STU, nossa construção de marca é em cima disso", diz.

"O skate sempre foi um pilar da marca desde o começo, a gente não investe em publicidade comum, o investimento de Monster está nos eventos e nos seus atletas que a gente acredita que aproximam do público. Estamos preocupados em criar heróis", reflete.

Atualmente, Monster patrocina campeões mundiais como o americano Nyjah Huston, os brasileiros Kelvin Hoefler e Rayssa Leal, ambos medalhistas de prata de Tóquio, e ainda um batalhão de feras com Luiz Francisco, Felipe Nunes, Giovanni Vianna, Gabriel Fortunato, Ricardo Dexter, Isa Pacheco e Vi Kakinho, para citar alguns.

A Tiger Beer, por sua vez também festeja esse momento, e promove competições de Melhor Manobra (Best Trick), faz ativações com obstáculos inovadores como a Big Wheel (tubo em formato de roda de skate) e não pensa em parar por aí.

Para Vanessa Brandão, diretora de marketing de marcas mainstream do grupo Heineken, Tiger é uma marca que veio das ruas de Singapura, e tem no seu DNA, a coisa da coragem, comum nos esportes de rua, assim como no skate, que esta cada vez mais potente e é preciso coragem, pois as manobras são radicais e necessita treino para cair e se levantar, e com isso a gente incentiva o despertar da coragem interior, em ocasiões de celebração cada vez maiores, e nada melhor que um produto de celebração do que Tiger", defende-se.

"O universo do skate tem muitos apaixonados, e quando uma marca incentiva algo que seu consumidor ama, você consegue conversar de uma maneira mais profunda com essas pessoas e constrói uma relação de parceria com elas", analisa Vanessa.