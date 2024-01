Valter Campanato/Agência Brasil. Mais um ano começa sem previsão de reajuste do Bolsa Atleta Demétrio Vecchioli Mais um ano começa sem qualquer expectativa de que o Bolsa Atleta, principal programa de apoio ao esporte de alto rendimento no Brasil, passe por reajuste. Os valores são os mesmos desde 2010, e não devem mudar em 2024. O que permite dizer isso é o montante destinado ao programa no Orçamento de 2024 aprovado pelo Congresso. Serão R$ 162 milhões para o Bolsa Atleta, um valor que pode ser insuficiente até para pagar os benefícios nos valores de hoje. Com a inclusão de novas modalidades e a realização de mais torneios nacionais de base (especialmente os CBI's), o número de beneficiários vem crescendo. Em 2023, foram contemplados mais de 7,4 mil esportistas no Bolsa Atleta tradicional, além daquelas que ganham o Bolsa Pódio, que sai do mesmo orçamento. Para 2024, a tendência é esse número aumentar, como vem sendo todo ano, também porque o governo decidiu incluir os surdolímpicos como beneficiários do Bolsa Pódio, ainda que o desporto para surdos sequer tenha um "ranking mundial", que é o critério de seleção. Eles devem entrar também no edital do Bolsa Atleta, este ano. Os valores pagos, porém, estão muito defasados. Cada vez mais, óbvio, já que a última correção foi em 2010. Na época, o salário mínimo era de R$ 510. Hoje, é de R$ 1.410. Uma conta de padaria: um atleta medalhista sul-americano ganhava, em 2010, três salários mínimos e meio (R$ 1.850). Hoje, ganha pouco mais de um salário mínimo. Se antes dava para se desenvolver como atleta com o Bolsa Atleta nacional (R$ 925), que equivalia a quase dois salários mínimos, hoje não há como sobreviver só com ele, que vale menos do que dois terços de um salário. Tudo bem que atualmente muitas cidades e estados têm seus próprios programas de Bolsa Atleta, que se somam ao federal. Mas nem todo mundo tem acesso a eles, e este precisa ser um projeto de Brasil, não de município. O atleta olímpico/paralímpico que ganhava seis salários mínimos em 2010 (R$ 3.100), merece voltar a ganhar isso. Em valores atuais, daria R$ 8,5 mil. Faria uma enorme diferença. Mas só há um jeito de corrigir o benefício para os atletas, pagando a eles o triplo do que ganham hoje: triplicando também o orçamento do programa. Mais uma vez, isso não aconteceu, apesar de o Ministério do Esporte ter um ministro vindo do Centrão que comando o Congresso, que por sua vez comanda o orçamento. Some a isso a falta de interesses dos presidentes (primeiro Temer, depois Bolsonaro, agora Lula), e o resultado é os atletas, mais uma vez, prejudicados. Edival Marques, o Netinho, treina antes de estrear no taekwondo dos Jogos Olímpicos de Tóquio Reprodução/Instagram Antidoping levado a sério O Senado aprovou, e agora cabe ao presidente Lula sancionar, um projeto de lei que obriga medicamentos a informarem, em seus rótulos, bulas e peças publicitárias, a presença de substância proibida pelo código antidoping em sua composição. Essa só é uma boa medida se servir para tornar mais rígidos os julgamentos de quem é pego no doping. Porque o mais comum, no Brasil, o atleta ser pego trapaceando, dizer que não sabia, que o fez involuntariamente, e receber pena branda por isso. O desconhecimento precisa deixar de ser muleta, e os atletas precisam assumir a responsabilidade pelos seus atos. Aliás, faria muito bem o COB se, no sentido contrário do que fez, defendesse a retirada da medalha de ouro conquistada pela equipe masculina de taekwondo no Pan. Seria educativo: não tomou cuidado (ou se dopou intencionalmente, não sabemos), vai ser prejudicado e vai prejudicar os colegas. O COB tem que estar ao lado do jogo limpo, não dos atletas condenados. Férias! Este colunista já estará de férias quando esta newsletter chegar até você. Por isso, não haverá newsletter nas duas próximas terças-feiras, dias 9 e 16. Voltamos com a programação normal no dia 23 de janeiro. Feliz ano novo e até já!