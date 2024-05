Tite analisa desvantagem do Flamengo no mata-mata da Libertadores e fala sobre venda de Fabrício Bruno

? Flamengo (@Flamengo) May 29, 2024

"Poderíamos ter classificado em primeiro, mas há muitas circunstâncias. Tivemos uma sequência de nove jogos em 30 dias e isso pega. Há uma desvantagem sim, mas a equipe tem qualidade técnica e mental para decidir o mata-mata dentro ou fora de casa", argumentou Tite.

O zagueiro Fabrício Bruno tem acerto encaminhado para jogar no West Ham, da Inglaterra. O atleta era titular na defesa do técnico Tite, que falou sobre a qualidade do defensor e ressaltou que não teve nenhum poder de decisão na venda do atleta.

"Técnico não pede ou libera atleta. Tem uma hierarquia a se respeitar no clube. É tecnicamente um grande jogador e quanto mais atletas eu tiver, melhor. Ficar com o Fabrício, com o David, com o Ortiz, para mim é fácil, quero todo mundo. Mas há um planejamento deles (diretoria). Eles vão falar melhor para vocês", finalizou Tite.

O Flamengo se classificou no segundo lugar no Grupo E da Libertadores com 10 pontos em seis partidas. O líder da chave foi o Bolívar, que ficou com 13 pontos em seis jogos. O próximo adversário do Mengão na competição será definido em sorteio, após o término da última rodada da fase de grupos.

O próximo compromisso do Flamengo é neste domingo contra o Vasco, no Maracanã, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.