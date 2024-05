Soteldo enaltece torcida e valoriza goleada do Grêmio: "Fizemos os gols no momento certo"

O Grêmio voltou a jogar depois de quase um mês nesta quarta-feira, quando goleou o The Strongest, da Bolívia, por 4 a 0, no Couto Pereira, pela sexta rodada da Libertadores. Autor do primeiro gol, Soteldo valorizou a goleada do Tricolor e falou sobre a importância de proporcionar alegria ao torcedor.

"A gente sabia que não ia ser muito fácil, porque estávamos há um mês sem jogar, e é muito difícil porque o time (The Strongest) está jogando. Apesar de termos ganhado sentimos um pouco do que foi o jogo. Fizemos os gols no momento certo, e para mim é muito importante dar essa alegria a todos nós e para o povo lá (gaúchos), sabemos que as coisas não estão fáceis. Todo mundo se juntou e fez as coisas. Dar essa alegria para eles é o melhor que podemos fazer h0je", disse Soteldo.

O atacante venezuelano ainda enalteceu a torcida do Grêmio, que se deslocou até Curitiba para acompanhar o retorno da equipe. O Tricolor teve que sair de Porto Alegre, já que as enchentes afetaram suas estruturas.