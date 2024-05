São Paulo vence Talleres e vai às oitavas da Libertadores como líder do Grupo B

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo domingo, novamente no Morumbis, contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Já o sorteio das oitavas de final da Libertadores ainda não tem data definida, uma vez que o Grêmio possui jogos atrasados devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

O jogo

O Talleres foi quem teve a primeira grande chance na partida. Aos 20 minutos, Depietri recebeu cruzamento da esquerda no segundo pau e completou de primeira, obrigando Rafael a fazer grande defesa com os pés para evitar o primeiro gol do jogo.

O São Paulo respondeu aos 28, quando Alisson deu belo passe em profundidade para Welington, que cruzou rasteiro para Luciano. O atacante do São Paulo bateu de primeira, mas acabou isolando.

Pênalti para o Tricolor

Depois disso o primeiro tempo não contou com outras fortes emoções até os 43 minutos, quando Rodrigo Nestor foi derrubado por Depietri dentro da área ao adiantar a bola e ganhar na corrida. O árbitro não titubeou e marcou pênalti do jogador do Talleres. Lucas foi para a cobrança e viu o goleiro Herrera defender.