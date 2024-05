Por expulsão contra o Água Santa, João Victor, do Vasco, tem pena reduzida pelo STJD

Nesta quarta-feira, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol) informou a redução das penas do zagueiro João Victor, do Vasco, e do chefe dos gandulas Ricardo Rosemberg. Eles foram denunciados após serem expulsos na partida contra o Água Santa, pela Copa do Brasil, no dia 7 de março, em São Januário.

João Victor foi expulso após sair do banco de reservas proferindo xingamentos e ofensas em direção dos jogadores do Água Santa após o Vasco marcar um gol.

O ex-Corinthians foi denunciado por conduta contrária disciplina e ofensa, infringindo os artigos 258 e 243-F do CBJD, respectivamente. Com isso, ele foi julgado a cumprir pena de uma partida convertida em advertência pela primeira conduta e de uma partida de suspensão pela segunda.