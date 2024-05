Palmeiras x San Lorenzo: veja informações e prováveis escalações do jogo da Libertadores

O Palmeiras enfrenta o San Lorenzo na noite desta quinta-feira em duelo da sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

A partida em questão marca a despedida do atacante Endrick do Palmeiras. Depois disso, o camisa 9 se apresenta à Seleção Brasileira no dia 3 de junho para dois amistosos e para a disputa da Copa América. Depois disso, ele segue viagem à Espanha para se apresentar ao Real Madrid.

O Palmeiras terá um desfalque certo: o do atacante Bruno Rodrigues. O camisa 11 do Verdão passou por cirurgia no joelho esquerdo após rompimento do tendão patelar e iniciou o tratamento sob cuidado dos profissionais do clube.