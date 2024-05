Palmeiras vende quase 35 mil ingressos para jogo de despedida de Endrick contra o San Lorenzo

O Palmeiras atualizou a parcial de venda de ingressos para o jogo contra o San Lorenzo, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, e a expectativa é de casa cheia. Ao todo, 34.900 bilhetes foram comprados de acordo com a atualização feita pelo clube às 17h10 (de Brasília) desta quarta-feira.

Palmeiras e San Lorenzo se enfrentam nesta quinta-feira, às 19 horas, no Allianz Parque.

A partida marca a despedida do atacante Endrick do Palmeiras. No dia 3 de junho, o atacante se junta à Seleção Brasileira para disputa dos amistosos contra México e Estados Unidos e, em seguida, joga a Copa América com o time comandado por Dorival Júnior. Depois, o atacante se apresenta ao Real Madrid.