Palmeiras vence o América-MG pelo Brasileirão sub-20 e mantém vantagem na liderança

O Palmeiras venceu o América-MG nesta quarta-feira, por 1 a 0, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Riquelme Fillipi anotou o único gol do jogo que aconteceu no Estádio Bruno José Daniel.

Com este resultado, o Verdão alcançou sua oitava vitória na competição e segue na ponta da tabela, com 21 pontos. Essa é a oitava vitória da equipe na competição. O Coelho fica com nove pontos, na 13ª posição.

O próximo compromisso das Crias da Academia no Campeonato Brasileiro é contra o Cuiabá, em casa, pela décima rodada. O América-MG, por sua vez, enfrenta duela com o Goiás, também como mandante. As datas e os horários das partidas ainda serão definidos pela CBF.