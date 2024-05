Marta destaca importância de público em treino aberto da Seleção Brasileira feminina

A Seleção Brasileira feminina realizou nesta quarta-feira, em Recife, o segundo treino da preparação para os amistosos contra a Jamaica. A atividade, aberta ao público, contou com a presença de 1400 pessoas, e Marta, umas das atletas mais aguardadas, destacou a importância da torcida, enfatizando também a oportunidade de ir ao Nordeste.

"A Seleção Feminina teve poucas oportunidades até agora de jogar no Nordeste. Eu tenho lembranças de jogos no Nordeste, e sempre houve esse calor humano. Precisamos aproveitar isso, porque é uma parte do nosso país que é muito calorosa, com pessoas que jogam junto com a gente, e temos que aproveitar esse momento ao máximo para levar essa energia nos últimos dois jogos antes da lista final para as Olimpíadas", afirmou Marta.