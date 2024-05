Holanda divulga lista final de convocados para a Eurocopa-2024

A Holanda faz parte do grupo D da Euro, junto com a Áustria, França e Polônia. A estreia na competição acontece no dia 16 de junho, às 10 horas (de Brasília), diante dos poloneses, na Veltins Arena.

Seguindo a preparação, o time holandês ainda faz dois amistosos antes do início do torneio, quando vai encarar o Canadá (06/06) e a Islândia (10/06).