Fluminense vira sobre o Alianza e avança às oitavas da Libertadores invicto

O Fluminense encerrou a fase de grupos da Libertadores com vitória por 3 a 2 sobre o Alianza Lima, do Peu, nesta quarta-feira, no Maracanã. Invictos, os tricolores terminaram o Grupo A com 14 pontos, na liderança. Já os peruanos ficaram com cinco, na lanterna.

O Alianza abriu o placar no primeiro tempo, com Arregui. Já na etapa final, o Fluminense empatou com Keno, mas viu os peruanos voltarem a ficar a frente com Serna. Só que os tricolores viraram com gols de Marcelo e John Kennedy.

O jogo