Fagner tem lesão confirmada e pode desfalcar Corinthians contra Botafogo

Além do lateral direito lesionado, o Corinthians tem mais duas dúvidas para o próximo compromisso. O lateral esquerdo Diego Palacios, que sofre de lesão crônica de cartilagem no joelho esquerdo, e o atacante Pedro Henrique, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda, seguem em fase de transição.

No treinamento, os atletas que jogaram mais de 45 minutos na última partida realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os outros jogadores do grupo abriram a atividade com uma ativação na academia antes do aquecimento. Depois, realizaram uma atividade técnica em campo reduzido. O goleiro Arthur, da categoria sub-17 do Timão, complementou o treino do grupo no gramado.

O Corinthians vem de vitória importante contra o Racing-URU, garantindo vaga direta às oitavas de final da Sul-Americana. Porém, no Campeonato Brasileiro, o Alvinegro Paulista vive fase distinta e precisa vencer para sair da parte de baixo da tabela.

A próxima partida do Corinthians será neste sábado (1), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília). O compromisso será realizado na Neo Química Arena, contra o Botafogo. Até lá, o técnico António Oliveira comanda mais dois treinos nas manhãs desta quinta e sexta-feira.