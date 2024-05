Em retomada ao futebol, Grêmio goleia o The Strongest e vence segunda na Libertadores

Após quase um mês, o Grêmio voltou a entrar em campo nesta quarta-feira, contra o The Strongest, da Bolívia, no Couto Pereira, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Com gols de Diego Costa, João Pedro, Galdino e Gustavo Nunes, o Tricolor goleou os bolivianos por 4 a 0.

Com a vitória, o Grêmio saltou da lanterna para a segunda colocação do Grupo C, já que Estudiantes, da Argentina, e Huachipato, do Chile, empataram. O Tricolor possui seis pontos conquistados. O The Strongest, já classificado às oitavas de final, segue na liderança da chave com 10 pontos.

Na retomada ao futebol, o Grêmio foca agora no duelo contra o RB Bragantino, neste sábado, pelo Brasileirão. Pela Libertadores, a equipe volta a jogar no dia 4, contra o Huachipato, e no dia 8, diante do Estudiantes.