Coudet analisa derrota do Internacional na Sul-Americana: "O ritmo de jogo ainda não temos"

#INTxBEL | 1-2 | 2T | 50? - Jogo encerrado. Inter volta a campo no próximo sábado, às 18h30, contra o Cuiabá, pelo Brasileirão.

Jogue junto com a gente pelo RS. Faça sua doação através do pix doacoes@cufa.com.br

#PeloRioGrande #PeloNossoAmor

Com cinco pontos conquistados em quatro jogos, o Colorado ocupa a terceira posição do Grupo C e não tem mais chances de se classificar em primeiro lugar, porém uma vitória já aproxima a equipe do mata-mata. O Belgrado somou 12 pontos e se garantiu na liderança. Enquanto o Delfín está na segunda colocação, com oito. Já o Real Tomayapo, com um, permanece na lanterna.