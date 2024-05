Corinthians confirma renovação de contrato do zagueiro João Pedro Tchoca, campeão da Copinha

? Corinthians (@Corinthians) May 29, 2024





Assim, João Pedro Tchoca anos é a quinta opção de zagueiro dentro do plantel corintiano. O atleta é bem avaliado pela comissão técnica de António Oliveira, mas está atrás de Félix Torres, Cacá, Gustavo Henrique e Raul Gustavo.

Campeão da Copinha de 2024, Tchoca chegou ao Avinegro Paulista em 2019, na categoria sub-17. Na base, ele foi vítima de lesões graves no joelho e chegou a ficar fora de combate por mais de um ano. Após o título no começo deste ano, foi promovido para a equipe principal e fez sua estreia no Campeonato Paulista, em partida diante do Água Santa.

O jogador tem treinado normalmente com o restante do grupo do Corinthians e, por isso, está à disposição do técnico António Oliveira para os próximos compromissos da equipe na temporada.