Corinthians arranca empate com o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão sub-20

O jogo

Depois de ter um gol anulado, o Timãozinho teve nova grande chance de abrir o placar ainda no primeiro tempo. Aos 35 minutos, Gui Negão cruzou para dentro da área. Pedrinho escorou para trás e Denner chegou finalizando, mas o goleiro Joaquim fez grande defesa.

Na sequência, o Red Bull Bragantino respondeu com duas chances seguidas, mas não teve sucesso. Assim, os 45 minutos iniciais terminaram sem gols.

Já a segunda etapa começou bastante movimentada - o Corinthians acertou a trave do goleiro Joaquim, enquanto o Red Bull Bragantino também teve suas chances e chutou uma bola no travessão do gol defendido por Felipe Longo. O Massa Bruta cresceu no jogo e seguiu dando trabalho para o arqueiro corintiano.

O gol do Red Bull Bragantino foi sair apenas aos 34 minutos do segundo tempo. Raoni fez grande jogada, driblou a zaga corintiana e finalizou colocado, superando o goleiro Felipe Longo.

Mas o Timãozinho não desistiu e rapidamente buscou o empate. Denner apareceu pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para dentro da área. Luiz Eduardo conseguiu dar um toquinho e a bola ficou com Gui Negão, que bateu e deu o empate ao time da casa.