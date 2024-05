Contra Botafogo-SP, Santos busca manter invencibilidade como mandante na Série B

O Santos tem mais um desafio se aproximando em seu calendário. Nesta segunda-feira (03), em compromisso válido pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Peixe recebe o Botafogo-SP, às 20h (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR).

O elenco do Alvinegro Praiano vai para tal partida com dois objetivos: se manter na ponta da segunda divisão e, com isso, manter a invencibilidade como mandante nesta edição do campeonato.

Apesar do confronto não ser disputado na Vila Belmiro - por opção da diretoria santista -, o Santos jogará como mandante no Estádio do Café. E com esse status, a equipe comandada pelo técnico Fábio Carille ainda não foi derrota na Série B.