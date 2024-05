Conmebol multa San Lorenzo por ato racista de torcedora em jogo contra o Palmeiras

Na ocasião, uma torcedora do San Lorenzo foi flagrada imitando um macaco em direção à torcida do Palmeiras após o gol do Verdão. Enquanto torcedores palmeirenses se abraçavam na ala visitante das arquibancadas do estádio Nuevo Gasómetro, a torcedora fez o gesto racista para a torcida alviverde.

A partida terminou com o empate por 1 a 1. Depois de tomar conhecimento do caso, o San Lorenzo se manifestou por meio de nota nas redes sociais repudiando o caso. O clube argentino pediu desculpas ao Palmeiras e prometeu punição para a torcedora.

Durante o sorteio dos grupos da competição, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, garantiu que a entidade terá "tolerância zero" contra casos de racismo nos torneios continentais. O dirigente prometeu enrijecer as penas para este problema.

A Conmebol também advertiu o clube que se outra infração desse tipo for identificada, a entidade poderá fechar parcial ou totalmente o estádio para a próxima partida que acontecer no local.