Com direito a homenagens, Vojvoda se tornará o técnico com mais jogos pelo Fortaleza contra o Trinidense

A noite desta quarta-feira será especial para Juan Pablo Vojvoda. No comando do Fortaleza há três anos, o treinador se tornará o técnico com mais jogos oficiais pelo Leão do Pici no duelo contra o Sportivo Trinidense, pela última rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h (de Brasília), na Arena Castelão.

Na noite desta quarta-feira, o treinador argentino irá para seu jogo de número 233 no comando da equipe cearense. Sendo assim, ele ultrapassará Moésio Gomes, ex-jogador e ex-treinador do Fortaleza entre as décadas de 1950 e 1980.

E os preparativos para a festa começaram já na última semana. O Fortaleza organizou uma surpresa que começou na casa de Vojvoda, com uma carona para o técnico. Em três paradas, o clube demonstrou toda gratidão que tem pelo argentino.