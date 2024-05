Ceará anuncia maior acordo de patrocínio da história do clube; saiba detalhes

O Ceará tem um novo patrocinador máster: o Grupo Esportes da Sorte, companhia de apostas. Às vésperas do aniversário do clube, o acordo é o maior contrato de patrocínio já assinado pelo Vozão e garante a exposição da marca no espaço principal do uniforme da equipe e em toda a sinalização da sede do clube, área social e Centro de Treinamento.

A nova parceria foi confirmada em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, na sala de imprensa do CT do Ceará, com a participação do COO do Grupo Esportes da Sorte, Ícaro Quinteiro, além de Daniel Trajano, Diretor Executivo do Grupo. Pelo lado do Ceará, o Presidente João Paulo Silva e o Gerente Comercial, Ricardo Costa, assim como outros membros do corpo diretivo do clube, marcaram presença no anúncio.

"É uma enorme satisfação sacramentar este acordo juntamente ao Ceará, um clube de grande história e que conta com uma torcida extremamente apaixonada. Esperamos que esta parceria renda excelentes frutos para ambos os lados, e que possamos trilhar um caminho de enorme sucesso", destacou Darwin Filho, CEO da empresa.