CBF divulga tabela do Brasileirão até a 15ª rodada; veja detalhes

Durante o período, o Corinthians tem quatro jogos fora de casa e dois como mandante. Da 10ª a 15ª rodada, o Timão enfrenta Internacional (F), Athletico-PR (F), Cuiabá (C), Palmeiras (F), Vitória (C) e Cruzeiro (F).

Além do clássico contra o Corinthians, em casa, o Palmeiras também joga três partidas como mandante e duas como visitante. O Verdão tem pela frente os confrontos contra RB Bragantino (C), Juventude (C), Fortaleza (F), Corinthians (C), Grêmio (F) e Bahia (C).

Assim como o Palmeiras, o São Paulo joga, no período, quatro vez em casa e duas fora. O Tricolor encara Cuiabá (C), Vasco (F), Criciúma (C), Bahia (C), Athletico-PR (F) e RB Bragantino (C).

Veja as datas das rodada