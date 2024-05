Botafogo informa pagamento à vista de R$ 130 milhões em dívidas

O Botafogo informou, nesta quarta-feira (29), que a SAF do clube liquidou à vista cerca de R$ 130 milhões da dívida do associativo. A iniciativa beneficiou os credores registrados no Plano de Recuperação Extrajudicial que optaram pelo prazo mais breve.

Após apresentar o plano para saldar a dívida de natureza cível no dia 20 de dezembro de 2023 e divulgar as propostas em 9 de fevereiro deste ano, o clube efetuou o pagamento dos credores cíveis que escolheram a opção de curto prazo em menos de 60 dias.

O CEO do Botafogo, Thairo Arruda, liderou as negociações em nome da SAF, com o respaldo do Especialista e Assessor Especial Eduardo Iglesias, do VP Executivo Jonas Marmello e do Advogado e Assessor Executivo da Vice-Presidência Raphael Sá.