Athletico-PR x Sportivo Ameliano: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Do outro lado, o Sportivo Ameliano precisa do empate para confirmar o avanço. No entanto, se vencer, os paraguaios terminam na ponta da chave.

Por outro lado, uma derrota coloca a classificação em risco. Isso porque o Danubio pode ultrapassar os paraguaios.

Para isso, os uruguaios precisam vencer por dois ou mais gols de diferença o já eliminado Rayo Zuliano-VEN, em Montevidéu.

FICHA TÉCNICA



ATHLETICO-PR X SPORTIVO AMELIANO

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)