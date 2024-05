Artur Jorge elogia campanha do Botafogo na Libertadores após empate com Junior Barranquilla

Nesta terça-feira, o Botafogo empatou com o Junior Barranquilla em 0 a 0, na Colômbia, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores e classificou às oitavas de final na segunda posição da chave D. O técnico Artur Jorge concedeu coletiva de imprensa após a partida e elogiou a campanha feita pela equipe.

"É para os nossos torcedores que eu mais falo e me preocupo em passar a mensagem porque eles fazem parte desta família Botafogo. Quero que estejam orgulhosos daquilo que foi a campanha que fizemos nessa fase de grupos. O trabalho que fizemos e que os jogadores mostraram em cada um dos jogos. A forma como conseguimos a classificação, não dependendo desse jogo, e hoje vimos aqui uma equipe de bravos atletas lutarem pela vitória até o último minuto. Fomos dominadores durante cerca de 70 minutos e depois, faça o contexto, ficamos mais condicionados para ir em busca dessa vitória, que era nosso principal objetivo aqui hoje", afirmou.

O Glorioso teve um início preocupante na fase de grupos, com duas derrotas. Porém, se recuperou na competição e se classificou com antecedência após três vitórias seguidas. Apesar disso, perdeu a chance de avançar às oitavas em primeiro da Chave D. O clube carioca terminou com 10 pontos, empatado com o Junior Barranquilla, mas ficou em segundo por conta do saldo de gols.