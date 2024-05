Apresentado pela Ponte, Nelsinho Baptista imagina duelo com filho Eduardo na Série B

De volta pra casa: Nelsinho Baptista é o novo técnico da Ponte Preta para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B.

Seja bem vindo, professor!

Nelsinho é o pai de Eduardo Baptista, treinador do Novorizontino, que também disputa a Série B. As duas equipes se enfrentam no próximo dia 15 de junho, às 15 horas (de Brasília), pela 10ª rodada da competição, em Campinas.

"Eu não esperava nenhum convite de time da Série A ou de grandes equipes, porque fiquei praticamente 17 anos fora do mercado brasileiro e, com você fora, a fila anda. Logicamente, sabia que, se assumisse um time da Série B, teria que enfrentá-lo. Tenho um respeito muito grande pelo meu filho e também pelo profissional. Ele vai trabalhar a parte dele e eu, a minha. Ele me conhece e eu também o conheço", analisou.