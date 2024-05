Após derrota, Internacional treina e inicia preparação para enfrentar o Cuiabá

Jogadores que não iniciaram o duelo de ontem realizam trabalho com bola no gramado. ??

No sábado jogamos contra o Cuiabá pelo @Brasileirao.

Sport Club Internacional





A derrota para o Belgrano marcou o retorno do Internacional aos gramados. Devido à tragédia no Rio Grande do Sul, o Colorado ficou sem atuar por um mês, voltando a treinar no último dia 14.

Após retornar na Sul-Americana, o Inter retoma o calendário no Campeonato Brasileiro. A competição, que parou na sexta rodada, volta neste fim de semana com todas as equipes entrando em campo.