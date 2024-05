Após brincadeira com cadarços, Neymar "se vinga" de Renan Lodi

Nesta temporada, o Al-Hilal foi campeão do Campeonato Saudita, da Supertaça da Arábia e busca a tríplice coroa na próxima sexta-feira, às 15h (de Brasília), diante do Al-Nassr, em confronto válido pela final da Copa do Rei Saudita. O duelo ocorre no Estádio King Abdullah Sports City e fecha a temporada de ambas as equipes.