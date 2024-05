Vasco avança na preparação para clássico contra o Flamengo pelo Brasileirão

O Vasco treinou nesta trerça-feira, no CT Moacyr Barbosa, e deu continuidade à preparação para o clássico contra o Flamengo. A partida acontece neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão.

Nas fotos divulgadas pelo clube, os jogadores, incluindo atletas titulares na última partida, como Payet e Maicon, foram vistos realizando as atividades sob o comando do técnico Álvaro Pacheco.