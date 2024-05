São Paulo x Talleres: informações sobre o duelo decisivo pela Libertadores

O São Paulo recebe o Talleres nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Ambas as equipes já estão classificadas às oitavas de final, mas a partida vale a liderança do Grupo B.

Terminar a primeira fase como líder de seu grupo é importante para, teoricamente, enfrentar um adversário mais fraco nas oitavas de final, já que os primeiros colocados enfrentarão os segundos colocados no primeiro estágio do mata-mata da Libertadores.

Atualmente o Talleres é o líder do Grupo B, com 13 pontos, seguido pelo São Paulo, com dez. Para desbancar os argentinos da ponta da tabela, basta ao Tricolor uma vitória simples, que o faria igualar o rival na pontuação, mas ultrapassá-lo no saldo de gols.